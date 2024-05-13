1 kaşık tüketmek bile yetiyor. İbn Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat tavsiyesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 kaşık tüketmek bile yetiyor. İbn Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat tavsiyesi
İbn Sînâ'nın baharatlar konusundaki tavsiyeleri günümüzde de dikkate alınabilecek niteliktedir.

İbn Sînâ, yani Batı dünyasında Bilge Doktor olarak da bilinen İslam dünyasının önemli filozoflarından biridir. Tıp, felsefe, matematik, astronomi gibi birçok alanda önemli katkıları olan İbn Sînâ'nın hafızaya iyi gelen baharatlar konusundaki tavsiyeleri de dikkat çekicidir.

İbn Sînâ'ya göre, hafızayı güçlendirmek ve zihinsel performansı artırmak için kullanılabilecek doğal yöntemlerden biri de baharatlardır. Yeni Akit'in derlediği habere göre; Hafıza güçlendiren baharatlar da belli oldu.

İbni Sina’ya göre beyni güçlendiren baharatların başında biberiye, zencefil, zerdeçal ve hardal geliyor. Bu baharatları tüketenlerin hafızalarının güçlendiği bildirim tarafından da ispat edilmiştir.

Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.

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Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.


Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.

Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.

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