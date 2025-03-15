1 kere bile doğru pişirmemişiz: Türk kahvesi pişirmenin en doğru yolu

Türk kahvesi, yüzyıllardır Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak, bu eşsiz lezzeti tam anlamıyla yaşamak için doğru pişirme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Üsküp'te kahvecilik yapan Ethem Ramadan, Türk kahvesinin en iyi şekilde nasıl hazırlanacağını adım adım anlattı.

Doğru Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Ethem ustaya göre, mükemmel bir Türk kahvesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor:

Malzeme Kalitesi : Taze çekilmiş Türk kahvesi ve temiz içme suyu kullanılmalı.

: Taze çekilmiş Türk kahvesi ve temiz içme suyu kullanılmalı. Oranlar : Her fincan için bir tatlı kaşığı (yaklaşık 6-7 gram) kahve ve isteğe göre şeker eklenmeli.

: Her fincan için bir tatlı kaşığı (yaklaşık 6-7 gram) kahve ve isteğe göre şeker eklenmeli. Cezve Seçimi : Geleneksel olarak bakır cezve tercih edilmeli.

: Geleneksel olarak bakır cezve tercih edilmeli. Karıştırma : Kahve, su ve şeker cezveye konduktan sonra sadece başlangıçta karıştırılmalı.

: Kahve, su ve şeker cezveye konduktan sonra sadece başlangıçta karıştırılmalı. Pişirme : Kısık ateşte, köpük oluşana kadar pişirilmeli.

: Kısık ateşte, köpük oluşana kadar pişirilmeli. Köpük : Oluşan köpük fincanlara paylaştırılmalı.

: Oluşan köpük fincanlara paylaştırılmalı. Zamanlama : Kahve kaynamaya başladığında ocaktan alınmalı.

: Kahve kaynamaya başladığında ocaktan alınmalı. Sunum: Yanında su ve küçük bir tatlı ile servis edilmeli.

Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri

Ünlü kahveci Ethem Ramadan usta, Türk kahvesi yapımında sıkça yapılan hatalara da dikkat çekti.