1 kişinin hayatını kaybettiği enkaz havadan görüntülendi

Edinilen bilgilere göre, deprem sonrası yapılan incelemelerde 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı bina belirlendi. Enkaz altında kalan 4 kişi kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkânlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçede ayrıca 16 yıkık bina tespit edildi. Bunlardan 12’sinin metruk olduğu, 4’ünde yaşam bulunduğu ancak bu binalardaki kişilerin kendi imkânlarıyla çıktığı öğrenildi. Depremde iki cami minaresi yıkıldı, 29 kişi yaralandı ve ağır yaralı olmadığı bildirildi.

Ekipler, 68 kırsal mahallede tarama yaptı, arama-kurtarma gerektiren başka bir nokta bulunmadı. İlçede elektrik, su ve doğal gaz kesintisi yaşanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri ve stadyum başta olmak üzere toplanma alanlarında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, hayatını kaybeden 1 kişinin bulunduğu enkaz çalışmaları dronla havadan görüntülendi.