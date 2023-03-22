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Ölümlü motosiklet kazası kazası kamerada

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, devrilen motosiklet ile üzerindeki 2 kişinin sağ şeritteki TIR’ın altına girdiği anlar yer alıyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:00
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1 kişinin öldüğü motosiklet kazası kazası kamerada

Ölümlü motosiklet kazası kazası kamerada
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Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolu Kaşkaldere yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Kassam Mustafa yönetimindeki 41 PJ 078 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, sağ şeritte ilerleyen 41 F 6648 plakalı metal parça yüklü TIR’ın altına girdi. Kazada, sürücü Kassam Mustafa hayatını kaybederken beraberindeki yakını Bessam Mustafa ise yaralandı. Bessam Mustafa hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bu arada, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, devrilen motosiklet ile üzerindeki 2 kişinin sağ şeritten ilerleyen TIR’ın altına girdiği görülüyor. (DHA)

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