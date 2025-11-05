Olay, dün akşam Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre Alpay Ç. (33), fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartıştı. Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), A.P. (35) ve E.P.’ye (51) ateş etti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Alpay Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesi’ne gönderildi.