﻿1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Kocaeli Kaya Grup'un katkı sunduğu festivalin ödül töreni, Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalin üçüncü gününde yapılan törende, "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri sahiplerine verildi.

Başvuran 757 filmden 12'sinin finale kaldığı festivalde, Reşat Fuat Çam'ın yönettiği "Kömür", "En İyi Film" seçildi. Aynı filmle Pınar Gök de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "İntihar Bekçisi" filmindeki rolüyle Kayhan Açıkgöz aldı.