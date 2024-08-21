1 külçe altının fiyatı kaç lira oldu

Çin’de dolarizasyonu azaltarak altına yönelen yatırımcılar talebi artırırken, dünya genelinde merkez bankaları bu yıl 483,3 ton, yani yaklaşık 40 bin külçe altın aldı. Merkez bankaları ve büyük altın tedarikçileri arasında kullanılan külçe altın ağırlığı genellikle 400 ons (12,5 kilogram) oluyor, ancak piyasada daha hafif külçeler de bulunuyor.

Yatırım kurumları altın fiyatlarındaki beklentilerini yükseltti. Bank of America (BofA) analistleri, altın fiyatının gelecek 1-1,5 yıl içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor. JPMorgan, temmuz ayında altın beklentisini güncelleyerek 2025 yılı hedef fiyatını 2500 dolardan 2800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, 2024 yıl sonu için altın fiyatı beklentisini 2.300 dolardan 2.700 dolara çıkardı. UBS, 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 artırarak, ortalama fiyatı 2.365 dolara, yıl sonu tahminini ise 2.600 dolara yükseltti. Citi analistleri de 6-18 ay içinde ons altında 3 bin dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.

Dünyada altının yüzde 50’si kuyumculukta, yüzde 40’ı yatırımlarda ve yüzde 10’u sanayide kullanılıyor. En büyük altın üreticileri Çin, Avustralya, ABD, Güney Afrika, Rusya, Peru ve Endonezya iken, mücevheratta en büyük altın tüketicileri Hindistan, Çin, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve BAE olarak öne çıkıyor.