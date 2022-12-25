﻿Ucuz ülke Türkiye’ye yılbaşı alışverişi akını! 1 Leva 10 lirayı aştı Bulgarlar sınırı geçme yarışına girdi

Geceyi burada geçirip 1 saatlik yolculukla kendi evlerine gidiyorlar. Bununla birlikte geçen seneye göre rezervasyon sayılarında önemli bir değişiklik yok. Belli bir sistem ve kalabalık oturmuş vaziyette. Beklentileri de belli. Burada sadece eğlence sektöründe artışlar da, konaklama sektöründe yatak sayısında artışlar olduğu için belki bu noktada doluluk oranlarında çok hafif de olsa bir dağılmadan kaynaklı bir düşüş olabilir ama genel itibariyle herhangi bir düşüş beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

