1. Lig efsanesi Paixão İstanbul'un yolunu mu tutacak. Menajeri Yeniçağ'a konuştu

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon 1.Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'un, geçtiğimiz günlerde İzmir ekibi Altay'da top koşturan Marco Paixao ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti.

Spor Toto 1. Lig'de Altay ile 5 kez gol krallığı yaşayan Paixao'nun menajeri olan Fredrik Risp, iddialar hakkında Yeniçağ'a konuştu. Risp "Söylentiler doğru değil" diyerek Portekizli golcü için çıkan haberleri yalanladı.

Paixao, Altay kariyerinde 164 maçta 103 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.