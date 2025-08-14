1. Lig takımı ucuz yırttı

1. Lig'in yeni takımı Serikspor'dan bir yetkilinin Türk Hava Yolları'na TFF adına yazı göndermesi tartışma konusu oldu.

'Sahtecilik ve yanıltma' suçuyla PFDK'ya sevk edilen kulüple ilgili karar bugün çıktı.

Küme düşme gibi ağır cezalara yol açabilecek sevkle ilgili PFDK, "sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..." şeklinde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ligin ilk haftasında 0-0 biten İstanbulspor maçından önce Serikspor, Antalya'da kamp yapıyordu. Karşılaşma için İstanbul- Antalya gidiş-dönüş uçak bileti alındı. Bu işlem TFF üzerinden yapıldı. Ancak Seriksporlu yöneticiler bilet alındıktan sonra fikir değiştirdi.

Maçın ardından Antalya’ya dönmek yerine Bolu’da kalmaya karar veren Serikspor, bu talebini TFF’ye bildirerek dönüş biletinde değişiklik talebinde bulundu. TFF yetkilileri, bunun mümkün olmadığını bildirdi.

Bu cevabın ardından, Serikspor'dan bir yetkili THY’ye TFF adına yazı yazarak biletlerde değişiklik yapılmasını istedi. Olay, THY'nin durumu TFF’ye bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

