1.Lig’de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak

Kaynak: İHA
1.Lig’de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak

Trendyol 1. Lig’de 36. hafta programı açıklandı. TFF’nin duyurduğu programa göre tüm maçlar aynı gün ve saatte başlayacak.

TFF, Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacağı belirtildi.

Buna göre 36. haftada tüm müsabakalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı şöyle:

Kocaelispor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Iğdır FK
Adanaspor - Gençlerbirliği
Bandırmaspor - Esenler Erokspor
İstanbulspor - Pendikspor
Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor - Erzurumspor FK
Şanlıurfaspor - Manisa FK
Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler
Ankaragücü - Çorum FK

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