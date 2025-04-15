1.Lig’de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak

TFF, Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacağı belirtildi.

Buna göre 36. haftada tüm müsabakalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı şöyle:



Kocaelispor - Boluspor

Yeni Malatyaspor - Iğdır FK

Adanaspor - Gençlerbirliği

Bandırmaspor - Esenler Erokspor

İstanbulspor - Pendikspor

Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor - Erzurumspor FK

Şanlıurfaspor - Manisa FK

Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

Ankaragücü - Çorum FK