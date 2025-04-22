1.Lig’de 37’nci haftanın programı açıklandı

Kaynak: İHA
1.Lig’de 37’nci haftanın programı açıklandı

1.Lig’de 37’nci haftanın programı belli oldu. Küme düşme, play off ve Süper Lig’e yükselme yolundaki takımların oynayacağı takımların maçlarının tamamı aynı günde ve aynı saatte başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.

1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:

4 Mayıs Pazar

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
16.00 Iğdır FK - Kocaelispor
16.00 Amed SF - Adanaspor
16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor

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