1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ekim Cuma:
20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Raşit Yorgancılar
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
8 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Boluspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Altay-Ümraniyespor: Ali Yılmaz