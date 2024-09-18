1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: Alpaslan Şen

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: Süleyman Bahadır

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: Fatih Tokail

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi