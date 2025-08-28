1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

