1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
31 Ağustos Pazar:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran