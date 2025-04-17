1. Lig'de heyecan Manisa FK - Ankaragücü maçıyla başlıyor

Haftanın açılış karşılaşmasında Manisa FK, taraftarı önünde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)
20 Nisan Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)
19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)