1. Lig'de heyecan Manisa FK - Ankaragücü maçıyla başlıyor

Kaynak: AA
1. Lig'de heyecan Manisa FK - Ankaragücü maçıyla başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Manisa FK, taraftarı önünde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

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