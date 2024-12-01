1.Lig’deki 6 gollü maçtan kazanan çıkmadı

Kaynak: DHA
1.Lig’deki 6 gollü maçtan kazanan çıkmadı

1. Lig’in 13. Haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşılaştı. 6 golün atıldığı maçtan galip çıkmadı.

1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Ümraniyespor, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu’nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçın yardımcı hakemliklerini Barış Çiçeksoyu ve Harun Reşit Güngör üstlendi.

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3-3 berabere tamamlanan çekişmeli geçen maçta Ümraniyespor’un golleri 41’inci dakikada Barış Ekincier, 71'inci dakikada Mustafa Eser ve 90+5'te Tomislav Glumac'dan gelirken; Gençlerbirliği’nin gollerini ise 56'’ncı dakikada Metehan Mimaroğlu, 63'üncü dakikada Amilton ve 86’ıncı dakikada Samed Onur kaydetti.

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Bu sonucun ardından her iki takımda puanlarını 19'a çıkardı.

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