1. Lig'e yükselen Sarıyer'in hedefi Süper Lig

İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Başkan Salih Bayraktar, taraftarın İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapacağı kutlama öncesinde lacivert-beyazlı kulübün kafeteryasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"1940 YILINDA KURULMUŞ BİR KULÜBÜZ"

Salih Bayraktar, Sarıyer'in Türk futbolu için önemine dikkati çekerek, "Sarıyer, 13 yıl Süper Lig'de top oynamış, Balkan Kupası'nı kazanmış, 1940 yılında balıkçı camiası tarafından kurulmuş bir kulüptür. Dikkat ederseniz kulübün armasında da iki tane balık vardır. Bizim bir donanmamız da var. Şampiyonluk kutlamalarında geleneksel olarak boğaz turu yapıyoruz. Özlemiştik bu turları. İnşallah kulübü daha da iyi yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

"ROTAMIZ SÜPER LİG"

Bayraktar, lacivert-beyazlı kulübün yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, "Ben, 2 sene önce başkan değildim. Yönetimde de değildim. O zaman konuştuğumda rotamızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig.' diyoruz. Hayal etmek güzeldir. Bizim şampiyonluğumuz, bu toplumun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak bizim eksiklerimiz varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında da zaten diğer taraflar kendini düzeltir. Maalesef bir takım olumsuzluklar yaşanabiliyor.

"RAKİPLERİMİZ KARDEŞİMİZDİR"

Hiçbir zaman şampiyonluk adına her şeyi mübah görmemek lazım. Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bugün rakiplerimizden Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Adana 01 FK, İskenderunspor, Isparta 32 Spor ve Altay bizim kardeşimizdir. Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz. Sahada rakibiz. Saha dışına çıktığımızda da dost olmamız gerekiyor. Taraftarımızdan da bir ricam var. Asla bu şampiyonluğu yaşarken rakiplerimizi rencide etmesinler." şeklinde konuştu.