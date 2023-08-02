1. Lig'in ilk 5 hafta programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın maç programı TFF tarafından açıklandı

KAYNAK: AA
1. Lig'in ilk 5 hafta programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 haftasının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

- 1. Hafta

11 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

12 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)

- 2. Hafta

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırma-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

- 3. Hafta

25 Ağustos Cuma:

21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat açıklanmadı)

26 Ağustos Cumartesi:

17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.15 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)

27 Ağustos Pazar:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

19.15 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

- 4. Hafta

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiröngücü (Bolu Atatürk)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

- 5. hafta

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Altay (Stat açıklanmadı)

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Kocaelispor-Boluspor (Kocaeli)

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

(AA)

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