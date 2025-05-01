1 Mayıs gözaltıları çığırından çıktı! Bakan Yerlikaya açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 Mayıs gözaltıları çığırından çıktı! Bakan Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs etkinliklerinde İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 kişi olmak üzere 409 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

GÖZALTI SAYISI 409'A YÜKSELDİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

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Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

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