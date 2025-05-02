1 Mayıs gözaltıları hakkında karar!

İstanbul'da gerçekleştirilen 1 Mayıs gösterilerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 407 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

36 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınanların 69'u bugün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra 17'si için tutuklama 52'si için ise adli kontrol şartı talep edildi. Mahkemeye sevk edilen 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilenlerden 13’ü tutuklandı. 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nüm düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Taksim çağrısı yapanlar DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ üyeliğiyle suçlanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, 1 Mayıs’ı nezarethanede geçirdi. 4 gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edilenlerden 13’ü tutuklandı.