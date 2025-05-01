1 Mayıs kutlamalarında 180 gözaltı

Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kadıköy’de buluşma kararı alınmış ve açıklama DİSK tarafından yapılmıştı. Ancak bu karara karşı çıkan bazı gruplar, Taksim Meydanı’nda olacaklarını duyurmuştu.

Siyasi isimlerden '1 Mayıs' mesajları

Valilik dün gece, Taksim ve çevresi için geniş bir çember halinde abluka kararı aldı. Geceden itibaren Taksim bariyerlerle kapatıldı. Metro, otobüs durakları kapatıldı. Giriş çıkışların izne bağlandığı bölgede gözaltına alınanların sayısı 180'e yükseldi.

Basın mensuplarına 1 Mayıs engeli! Alandan iteklenerek çıkarıldı...

Polis, ara yollardan Taksim’e ulaşmaya çalışan gruplara müdahale etti. Gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği öngörülüyor.