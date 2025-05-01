1 Mayıs kutlamalarında 180 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği, 1 Mayıs kutlamaları için oluşturduğu kriz masasının ilk tespitlerine göre, 180 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kadıköy’de buluşma kararı alınmış ve açıklama DİSK tarafından yapılmıştı. Ancak bu karara karşı çıkan bazı gruplar, Taksim Meydanı’nda olacaklarını duyurmuştu.

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Valilik dün gece, Taksim ve çevresi için geniş bir çember halinde abluka kararı aldı. Geceden itibaren Taksim bariyerlerle kapatıldı. Metro, otobüs durakları kapatıldı. Giriş çıkışların izne bağlandığı bölgede gözaltına alınanların sayısı 180'e yükseldi.

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Polis, ara yollardan Taksim’e ulaşmaya çalışan gruplara müdahale etti. Gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği öngörülüyor.

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