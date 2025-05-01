İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında 384 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamalarında 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada gözaltına alınanların emniyet işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca 52 bin 656 emniyet personelin görev yaptığı bildirildi.

Siyasi isimlerden '1 Mayıs' mesajları

Valilikten yapılan açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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