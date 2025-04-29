1 Mayıs öncesi çok sayıda gözaltı

İstanbul'da yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde emniyet güçleri operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı grupların Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.

76 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet güçleri 76 kişiyi gözaltına aldı. Sekiz şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda bazı döküman ve dijital materyallere el konuldu.