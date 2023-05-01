1 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Mayıs Pazartesi kanallarda ne var? 30 1 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Mayıs Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Mayıs Pazartesi televizyonda ne var? 1 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?

1 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ip Man: Kung Fu Ustası

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023