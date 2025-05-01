1 Mayıs’ta bekçi skandalı patladı! Mahmut Tanal “Mahalle bekçileri suç işliyor” diye isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP'li Mahmut Tanal, İstanbul Valiliği'nin kararıyla ablukaya alınan noktalardan biri olan Mecidiyeköy Meydanı'nda polis ablukasında kaldı. Polislere sert tepki gösterek ayrıca bekçilerin de sahaya sürüldüğü ortaya çıkardı.

Bu 1 Mayıs’ta da Taksim Meydanı işçilere kapatıldı. Taksim güzergahındaki çok sayıda yol ulaşıma kapatılırken yurttaşlardan alternatif yolları kullanmaları bekleniyor.

1 Mayıs’ta sadece Taksim’i değil tüm İstanbul abluka altına alındı. İstanbul Valiliği’nin İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Kapanan yollarda ve meydanlarda vatandaş polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalırken bu noktalardan biri ise Mecidiyeköy Meydanı oldu.

"YOLUMU NİYE KESİYORSUNUZ"

Mecidiyeköy’de polisin ablukası altında kalanlardan biri ise CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Polisin ablukasına sert tepki gösteren Tanal, “Çevremizi niye sardınız? Yolumu niye kesiyorsunuz? Ben milletvekiliyim.” diye tepki gösterdi.

Milletvekili kartını gösteren Tanal, “Bu kimliği babanız mı verdi bana millet verdi babanız bana vermedi kimliği. Neden yolumu kesiyorsunuz? Gittiğim yerde çevremi sarmayın. Bu ülkede ne kadar emniyet mensubunun da suç işlediğini biliyoruz. Milletvekilini suçlu gösteremezsiniz. Adam işine gidecek işine bırakmıyor, evine gidiyor evine bırakmıyor.” diyerek duruma isyan etti.

"BEKÇİLER SUÇ İŞLİYOR"

Tanal, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı bir diğer videoda mahalle bekçilerinin eylem sırasında kullanıldığını ve kanunsuz olduğunu vurgulayan Tanal, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı “Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz mahalle bekçisi eylemde kullanılıyor. Mahalle bekçisi burada eylemlerde kullanma hakkı yoktur, dünya kadar emniyet mensubu varken bekçiler mahalle bekçileri suç işliyor. İşte burada görevini kötüye kullanmanın açık detayları burada. Mahalle bekçisinin bu tür olaylarda hiçbir görevi yok, kanunsuz suç işleniyor. Görüyorsunuz mahalle bekçisi”

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