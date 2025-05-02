1 Mayıs'ta gözaltına alınan yüzlerce vatandaş için flaş karar

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen yüzlerce vatandaş gözaltına alındı.

Eylemcilere polislerin sert müdahalesi de tartışmalara neden olmuştu.

ÇHD'DEN RAPOR YAYIMLANDI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul Şubesi, 2 Mayıs saat 05.00 itibarıyla güncel durum raporunu paylaştı.

Rapora göre, gözaltına alınan 419 kişiden 383'ü serbest bırakıldı. Gözaltında olan 36 kişi ise adliyeye sevk edildi.

ÇHD'den paylaşılan rapor şöyle:

"Gün boyu Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 166 kişi,

Gün boyu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 235 kişi,

Gün boyu Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 9 kişi,

10'u 18 yaş altı,

11'i meslektaşımız,

Toplam 419 gözaltı 1 Mayıs'ta Taksim yolunda gözaltında alındı.

36 kişi mevcutlu olarak geceyi gözaltında geçirecek. Bir kısmının bugün (02.05.2025) İstanbul Adliyesi'ne sevki bekleniyor.

Kalan 383 kişinin çoğu serbest bırakıldı, bir kısmı işlemlerin ardından serbest bırakılacak."

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