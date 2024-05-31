1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk

Güney Kore’de boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a nafakanın yanı sıra yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmedildi.
Ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu öğrenildi.
Ayrıca Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a 1,45 milyon dolarlık nafaka da ödeyecek.
Elde edilen bilgilere göre, Chey Tae-won ve Roh So-young 1988 yılında evlendiler.
Çiftin 3 çocuğu olduğu da belirtildi.
Öte yandan Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girdi.
Eşi Rohy ise Chey'den SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.