1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk

1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kore’de iş insanı Chey Tae-won’un eşi ile boşanma davası en pahalı davalar arasına girdi.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 1

Güney Kore’de boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a nafakanın yanı sıra yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmedildi.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 2

Ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu öğrenildi.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 3

Ayrıca Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a 1,45 milyon dolarlık nafaka da ödeyecek.

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Elde edilen bilgilere göre, Chey Tae-won ve Roh So-young 1988 yılında evlendiler.

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Çiftin 3 çocuğu olduğu da belirtildi.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 6

Öte yandan Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girdi.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 7

Eşi Rohy ise Chey'den SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.

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1 milyar dolarlık boşanma davası. Dünyada bir ilk 13
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