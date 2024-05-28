1 milyar liralık operasyon. Gümrük Muhafaza ‘dur’ dedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin’de bir operasyon gerçekleştirdiği Operasyon sonucunda 1 milyar lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Bakanlık sosyal medya hesaplarından operasyonu duyurdu. Operasyonun tarihi bir yakalama olduğunu da belirttiler.

Operasyonda 30 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Ayrıca muhtelif türde ticari eşyalar da yakalandı.

Bakanlığın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı.

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde 130 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.