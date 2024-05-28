1 milyar liralık operasyon. Gümrük Muhafaza ‘dur’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 milyar liralık operasyon. Gümrük Muhafaza ‘dur’ dedi

Ticaret Bakanlığı Mersin’de 1 milyar lira değerinde kaçakçılığın önlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin’de bir operasyon gerçekleştirdiği Operasyon sonucunda 1 milyar lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Bakanlık sosyal medya hesaplarından operasyonu duyurdu. Operasyonun tarihi bir yakalama olduğunu da belirttiler.

Operasyonda 30 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Ayrıca muhtelif türde ticari eşyalar da yakalandı.

Bakanlığın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı.

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde 130 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

hjklhnjl.jpg

kjllk.jpg

kjsjsk.jpg

klskls.jpg

İlgili Haberler
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi
Gümrük muhafazadan operasyon
Gümrük muhafazadan operasyon
Son Haberler
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var Ekonomi
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek Teknoloji
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler Şifalı Bitkiler
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah Ekonomi
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah
Iğdır FK'ya taşlı saldırı Spor
Iğdır FK'ya taşlı saldırı
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi Magazin
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı Gündem
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı