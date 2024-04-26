1 milyarlık seçim

1 milyarlık seçim
Kaynak: AA
Hindistan’da yaklaşık 1 milyar insan sandık başına gitti. Seçimler 6 hafta sürecek.
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Hindistan’da yaklaşık 6 hafta sürecek olan 7 aşamalı genel seçimlerin 2. aşaması başladı.

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Seçmenler, parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi (Lok Sabha) için 13 eyalette toplam 88 üyeyi belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

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Bugün, Uttar Pradeş eyaletinin Ghaziabad şehrindeki oy merkezlerine gelen vatandaşlar, tercihlerini kullanıyor.

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Bu seçim aşamasında, adaylar arasında muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP)'nin liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi üst düzey isimler de bulunuyor. Toplamda 1210 aday yarışıyor ve sonuçlar 4 Haziran tarihinde açıklanacak.

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Hindistan’daki genel seçimler, 19 Nisan tarihinde başlayıp 1 Haziran tarihine kadar sürecek. Bu süreçte yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

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Başbakan Narendra Modi, seçimleri kazanması halinde ülkenin bağımsızlık kahramanı ve ilk başbakanı Jawaharlal Nehru’dan sonra üst üste üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturan ikinci isim olacak.

Seçim sonuçları, 4 Haziran tarihinde açıklanacak.

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