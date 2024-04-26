1 milyarlık seçim

Bu seçim aşamasında, adaylar arasında muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP)'nin liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi üst düzey isimler de bulunuyor. Toplamda 1210 aday yarışıyor ve sonuçlar 4 Haziran tarihinde açıklanacak.