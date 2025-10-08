Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları, döviz kurları ve vergi artışlarıyla hızla yükseliyor. Buna rağmen, 1,5 milyon TL altında alınabilecek sıfır kilometre araçlar tüketiciler için umut vadediyor. Otomotiv sektöründeki son verilere göre, Dacia, Hyundai, Fiat, Kia ve Opel gibi markalar, giriş segmentinde ekonomik modeller sunarak rekabeti sürdürüyor..

En dikkat çekici seçenek ise 1 milyon 99 bin 900 TL’lik fiyatıyla Fiat Egea Sedan Easy modeli. 025 itibarıyla Türkiye pazarında 1,5 milyon TL altında öne çıkan modeller arasında Dacia Sandero Stepway Extreme TCe 90 Auto (1 milyon 480 bin TL), Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT (1 milyon 449 bin TL) ve Fiat Egea Cross Limited (1 milyon 423 bin 900 TL) yer alıyor. Daha uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için Hyundai i10 1.2 MPI Jump MT (1 milyon 186 bin TL) ve Kia Picanto 1.0L AMT (1 milyon 245 bin TL) gibi modeller dikkat çekiyor.

Otomotiv uzmanları, artan maliyetlere rağmen markaların giriş segmentinde uygun fiyatlı araçlar sunmaya çalıştığını belirtiyor. Ancak, ÖTV oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyatları yukarı çekiyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda ise vergi teşvikleri sayesinde daha rekabetçi fiyatlar görmek mümkün. Sektör temsilcileri, 2025’te fiyatların daha da artabileceğini, bu nedenle araç almayı planlayanların acele etmesi gerektiğini vurguluyor.

Tüketiciler, yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve garanti avantajları gibi unsurları göz önünde bulundurarak bu modeller arasında seçim yapabilir. Özellikle şehir içi kullanıma uygun kompakt hatchback modeller, hem bütçe dostu fiyatları hem de pratikliğiyle öne çıkıyor. Türkiye’de sıfır araç almak isteyenler için bu liste, hâlâ erişilebilir seçenekler sunuyor.