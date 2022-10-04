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  • Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız. Deste deste paraları katıra yükleyip belediyeye böyle götürdü

Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız. Deste deste paraları katıra yükleyip belediyeye böyle götürdü

Bu yıl 289'uncusu düzenlenecek olan Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesi, 26 Ağustos'ta düzenlenen güreşlerde yapıldı. 2 kişinin katıldığı ihaleyi, gayrimenkul danışmanı Seyhan Arslan, 1 milyon 17 bin TL vererek üst üste 4'üncü kez kazandı. Arslan, güreşlerin ağalığını almak için vadettiği parayı katırın heybelerine yükleyerek davul zurna eşliğinde Çardak Belediyesi'ne getirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 19:55
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1 milyon 17 bin liralık katır Çanakkale sokaklarında

Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız. Deste deste paraları katıra yükleyip belediyeye böyle götürdü
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Arslan, güreşlerin ağalığını almak için vadettiği parayı katırın heybelerine yükleyerek davul zurna eşliğinde Çardak Belediyesi'ne getirdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde düzenlenecek olan Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nin ağalığını Seyhan Arslan (45) 1 milyon 17 bin TL'ye almıştı. Arslan, ağalık parasını katıra yükleyerek davul zurna eşliğinde belediye binasına getirdi. Belediye Başkanı Metin Semerci'ye parayı teslim eden Arslan, "İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla ücreti deveyle teslim ederim" dedi.

"ÇARDAK İÇİN NE YAPSAM AZ"

Parayı Belediye Başkanı Metin Semerci'ye teslim eden Seyhan Arslan, "Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, katılım ve eskilik bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük güreş organizasyonu. Çardak için ne yapsam az. Çardak güreşlerini tanıtmak için vadettiğim ağalık ücretini katıra yükleyerek teslim ettim. İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla bir ücreti deveye yükleyerek teslim ederim. Bölgemizde katır bulmakta zorlandık, 140 kilometre uzaktan temin edebildik. 'Bu parayı ödeyemez' diye dedikodu çıkaranların da böylece önüne geçmiş oldum" dedi.

'BELKİ DE TÜRKİYE'DE İLK'

Parayı teslim alan Başkan Semerci ise "Belki de Türkiye'de ilk kez böyle katır yüküyle güreş ağalığı parası teslimi yapıldı. Seyhan Arslan'a ağalığı hayırlı olsun" diye konuştu. (DHA)

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Misafir
4.10.2022 21:06
GÖR GÜ SÜZ lük haberi başlığı ile verilse çuk otururmuş  
 
Misafir
4.10.2022 20:33
Biz bir ekmeğin hesabını yaparken şunların zevki sefası çakası havası görgüsüzlüğü beni deli ediyor  
 
M.C
4.10.2022 20:24
Banka transferi diye bir sey var ama tercih sow yapmak olmus. Garip ama gercek.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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