1 milyon 300 bin liralık akü hırsızlığı polise takıldı

Kaynak: İHA
1 milyon 300 bin liralık akü hırsızlığı polise takıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 farklı adresten 1 milyon 300 bin liralık akü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

İzmit ilçesinde bulunan 5 farklı adrese girerek 1 milyon 300 bin TL değerinde akü hırsızlığı gerçekleştiren şahıs polisi harekete geçirdi. Kamyonetin kasasına doldurduğu akülerle, M.G. isimli şahıs İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Şüpheli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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