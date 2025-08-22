1 milyon 370 bin TL’ye satıldı

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi’nde düzenlenen ihalede 69 Arap koşu tayından 58’i satılarak 25 milyon 225 bin lira kazanç elde edildi. TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede satışa çıkarıldı. TİGEM, bu satışlarda da karma yöntem kullanıp, çevrim içi teklif alarak e-satış ile tay sattı.

Bu sistem sayesinde TİGEM’in tay bedelleri yükselirken, 58 tayın 9’u e-satış yöntemi ile müşteri buldu. Taylardan 58’i, 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişen bedellerle satılırken, TİGEM e-satış yönteminden 4 milyon 975 bin lira kazanç elde etti.

İhalenin en yüksek fiyatla satılan tayı e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya alınan ‘Zergüzüm Tay’ adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. ‘Zergüzüm Tay’ı, Mustafa Yılmaz’ın 1 milyon 320 bin liraya aldığı ‘Güneşçeker’ isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 1 milyon 190 bin liraya e-satış üzerinden Özşahinler Limited Şirketi’nin satın aldığı ‘Kestel Yiğidi’ adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.