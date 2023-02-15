Can Yaman yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 550 bin TL bağış topladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından ünlüler de seferber oldu. Macaristan’da “El Turco” dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman da depremzedeler için harekete geçti.

Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye’de olan Yaman, önce AHBAP’a 250 bin TL para yardımı yapmıştı. Haluk Levent ünlü oyuncunun yaptığı yardımı sayfasından da duyurmuştu.

Can Yaman bununla yetinmeyip İtalya’da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzedeler için büyük bir kampanya başlattı.

BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yabancı takipçilerini de harekete geçiren ünlü oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından paylaşım yaparak bağış çağrısında bulundu. Yaman İtalyanca paylaşımında şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz."

AHBAP'A BAĞIŞLADI

İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınladığı mesajlar üzerinden Türkiye’deki depremzedeler yararına kullanılmak üzere bağış yapmaya çağıran oyuncuya hayranlarından da olumlu yorumlar geldi. Yaman, toplanan 1 milyon 550 bin TL'yi AHBAP'a bağışladı.

