Dünyanın yaşayan en zeki insanı Perelman. 1 milyon dolar ödülü neden reddetti

DERLEYEN / ERDEM AVŞAR

Grigori Yakovlevich Perelman, dünyanın en büyük 7 probleminden biri olarak görülen Poincaré önermesini, 2002 yılında çözmeyi başarmış bir dahi.

1966 doğumlu olan Rus matematikçi, tam yüz yıldır çözülemeyen bu matematik problemini 2002 yılında çözdü.

Ama onun bu çözümü tam 4 yıl sonra, yani 2006 yılında kabul gördü.

Bu gecikmenin sebebi, bu dahi adama saygı göstermeyen Amerikalı meslektaşlarıydı. Yani Perelman, bazı meslektaşları tarafından gerekli saygıyı görmediğini düşünüyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ

Bazı meslektaşlarından gerekli saygıyı görmediği için onuru kırılan Perelman, 2006 yılında kazandığı 1 milyon dolar para ödülünü sırf bu sebeple reddetti.

Reddettiği tek şey para ödülü de değildi Perelman’ın; o matematiğin Nobel’i sayılan Fields Ödülü’nü de aynı gerekçeyle reddetti.

Ödülü reddetmesiyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben ünlü olmak istemiyorum. Teşhir edilecek bir sirk maymunu değilim. Altı üstü bir soru çözdüm ve bu kadar büyütülmesi ilginç.”

ANNESİNİN EMEKLİ AYLIĞI İLE YAŞIYOR

Perelman, ödülü reddetmesinin ve kurduğu bu cümlelerin ardından St. Petersburg’daki Steklov Enstitüsü’ndeki görevinden de istifa etti.

Bu dahi adamın annesiyle birlikte oldukça bakımsız bir evde, yine onun emekli maaşıyla yaşadığı biliniyor.

Perelman 2006 yılında reddettiği ödülün ardından, 2010 yılında layık görüldüğü Milenyum Ödülü’nü de reddetti.

Bazıları Perelman'ı tembellikle suçlayabilir, sanki ondan çok daha büyük sorumluluklardan kaçınmak istiyormuş gibi... Ama o parayı ve bu madalyaları kabul etmek Perelman için ilkelerine ihanet etmek anlamına geliyordu.

Sessiz bir şekilde hayatına devam eden dünyanın yaşayan en büyük dahilerinden Perelman'dan ise uzun yıllardır haber alınamıyor.

POİNCARÉ HİPOTEZİ NEDİR?

Poincaré hipotezi, her noktası çevresinde yerel olarak üç boyutlu Öklit uzayına benzeyen topolojik uzaylara ilişkin bir önerme ifade etmektedir. Kenarsız (bir çemberin kenarı yoktur) ancak tıkız (ucu bucağı olan) böyle bir uzay düşünelim. Eğer bu uzayın içine atılmış her çember uzayın içinde kalarak bir noktaya büzülebiliyorsa (deliği yoksa), Poincaré hipotezine göre bu uzay dört boyutlu Öklit uzayında yatan üç boyutlu bir küre olmalıdır.

Deliği olmayan bir uzay iki boyutlu şu basit örnekle canlandırılabilir: bir elmanın kabuğuna gerilmiş paket lastiği, lastiği koparmadan ya da kabuğu parçalamadan kabuk üstündeki bir noktaya büzülebilir, ancak ortası delik bir simitte bu olanaklı değildir, delik var oldukça bazı lastikler simit yüzeyinde kalarak bir noktaya büzülemez.

Bu hipotezin ispatıyla evrenin oluşumu, açık evrenin geleceği, evrenin içindeki mevcut uzay zaman dokusundaki görülemeyen madde olan karanlık maddenin evrenin genişlemesi üzerindeki etkileri konularında pek çok yeni teori ve varsayım geliştirilecektir.

Matematikçileri yaklaşık bir asır boyunca uğraştıran bu problem 44 yaşındaki Rus matematikçi Grigori Perelman tarafından çözülerek 2002-2003 yıllarında çizimler hâlinde kamuoyuna sunuldu.