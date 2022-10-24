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1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ve kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldüren Ömer Sorguç'un ifadesi ortaya çıktı. Ömer Sorguç ifadesinde, eşi ve ailesini dolandırıcılıkla suçlayıp, “Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar” dedi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:07
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1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar

1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
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Olay, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç (25), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç'un (23)  bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. Baba ve kızı hayatlarını kaybetti. Kaçan Ömer Sorguç ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.

KEŞİF YAPMIŞ, BİNAYA GİREBİLMEK İÇİN EMLAKÇILARA GİTMİŞ   

Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde keşif yaptığı, ayrıca ailenin yaşadığı sokakta bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Sorguç'un, eşinin yaşadığı binaya girebilmek için çevredeki emlakçılara giderek, binada kiralık daire olup olmadığını sorduğu, kiralama bahanesiyle binaya girince eşini öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne gittikleri, evlerine döndükleri sırada da öldürüldüğü belirtildi.

2 TABANCA İLE GELDİ

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Sorguç'un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine 2 tabanca ile gelen Ömer Sorguç ifadesinde, Beyza Sorguç ile evlendikten sonra sadece bir ay beraber olduklarını, öldürmeyi planladığını, binaya giremeyince apartmanın önünde beklediğini belirterek, "Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar. Altınları istedim, vermediler. Binaya girebilmek için kiralık daire olup olmadığını emlakçılara sordum. Emlakçılar kiralık daire olduğunu söyleseydi, apartmana girecektim” dediği öğrenildi. (AA)

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