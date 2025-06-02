1 milyon liranın faiz getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini geride bıraktı

Yeni haftaya girilirken gözler yarın duyurulacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aylık enflasyonun yüzde 2,1 civarında olması bekleniyor.

Beklentilerin altında bir veri gelmesi durumunda, 19 Haziran tarihindeki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi ihtimalinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Mevduat faizlerinde son haftalarda dikkat çeken bir durgunluk yaşanıyor. Bankaların sunduğu en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde kalırken, bu oran 3 haftadır değişmedi. Bu durum, “Mevduat faizlerinde zirve görüldü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

Piyasa analistleri son bir aydır fonlama maliyetinin yüzde 48-49 aralığında olduğunu, gecelik TL faizlerinin ise yüzde 49’a yaklaştığını ifade ediliyor. Bu seviyelerin TL’yi desteklediği belirtiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİ ARAYIŞI

Bankacılar, enflasyon verisinin faiz indirimi beklentisini artırması durumunda, “mevduat getirilerinde zirvenin görülmüş olabileceği” görüşünün güçlenebileceğine vurgu yapıyor.

Uzmanlar, bu olasılık karşısında mevduat yatırımcılarının daha uzun vadeli vadeleri tercih ederek faizlerdeki olası gerilemeye karşı pozisyon alabileceklerini ifade ediyor.

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36,5

Net Kazanç: 27 bin 200 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 200 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 30 bin 333 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 333 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34 bin 279 TL

Vade Sonu: 1 milyon 34 bin 279 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 33 bin 667 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 667 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu: 1 milyon 36 bin 142 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 37 bin 260 TL

Vade Sonu: 1 milyon 37 bin 260 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 38 bin 5 TL

Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 5 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 38 bin 5 TL

Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 5 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 38 bin 714 TL

Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 714 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 33 bin 564 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 564 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 33 bin 564 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 564 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 37 bin 241 TL

Vade Sonu: 1 milyon 37 bin 241 TL