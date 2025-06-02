1 milyon liranın faiz getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini geride bıraktı

Yeni haftaya girilirken gözler yarın duyurulacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aylık enflasyonun yüzde 2,1 civarında olması bekleniyor.
Beklentilerin altında bir veri gelmesi durumunda, 19 Haziran tarihindeki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi ihtimalinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Mevduat faizlerinde son haftalarda dikkat çeken bir durgunluk yaşanıyor. Bankaların sunduğu en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde kalırken, bu oran 3 haftadır değişmedi. Bu durum, “Mevduat faizlerinde zirve görüldü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.
Piyasa analistleri son bir aydır fonlama maliyetinin yüzde 48-49 aralığında olduğunu, gecelik TL faizlerinin ise yüzde 49’a yaklaştığını ifade ediliyor. Bu seviyelerin TL’yi desteklediği belirtiliyor.
YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİ ARAYIŞI
Bankacılar, enflasyon verisinin faiz indirimi beklentisini artırması durumunda, “mevduat getirilerinde zirvenin görülmüş olabileceği” görüşünün güçlenebileceğine vurgu yapıyor.
Uzmanlar, bu olasılık karşısında mevduat yatırımcılarının daha uzun vadeli vadeleri tercih ederek faizlerdeki olası gerilemeye karşı pozisyon alabileceklerini ifade ediyor.
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36,5
Net Kazanç: 27 bin 200 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 200 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 30 bin 333 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 333 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34 bin 279 TL
Vade Sonu: 1 milyon 34 bin 279 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 33 bin 667 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 667 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu: 1 milyon 36 bin 142 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 37 bin 260 TL
Vade Sonu: 1 milyon 37 bin 260 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 38 bin 5 TL
Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 5 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 38 bin 5 TL
Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 5 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 38 bin 714 TL
Vade Sonu: 1 milyon 38 bin 714 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 33 bin 564 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 564 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 33 bin 564 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 564 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 37 bin 241 TL
Vade Sonu: 1 milyon 37 bin 241 TL