'1 Milyon Mehmet' yaşamını yitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
'1 Milyon Mehmet' yaşamını yitirdi

'1 Milyon Mehmet' lakabı ile sosyal medyada ünlenen fenomen isim Mehmet Bucak hayatını kaybetti.

Mersin'in sevilen isminin vefatı takipçilerini derinden üzdü. Mehmet Bucak, her gördüğünden 1 milyon istemesi nedeni ile 1 Milyon Mehmet olarak ün yapmıştı.

Sosyal medyadaki sempatik videoları ile tanınan Mehmet Bucak, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

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'1 Milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engelli olduğu bilinen 56 yaşındaki 1 Milyon Mehmet'in Yenişehir ilçesindeki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Mehmet Bucak'ın ölümü, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bir videosu nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 1 Milyon Mehmet çok geçmeden serbest bırakılmıştı.

Seçimler hakkında ne düşündüğü sorulan 1 Milyon Mehmet, Erdoğan’a oy vereceği söylemiş, oy verme nedeni de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak açıklamıştı.

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'1 Milyon Mehmet' yaşamını yitirdi
'1 Milyon Mehmet' yaşamını yitirdi