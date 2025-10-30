Kia Sportage, markanın yeni imajını taşıyan en güncel haliyle yakın zaman önce satışa çıkmıştı. Elegance paketi 2 milyon 820 bin TL, Prestige paketi 3 milyon 90 bin TL, Gt-Line paket ise 3 milyon 300 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Marka, rekabette fiyat avantajını yitirmenin getirdiği sıkıntıyı aşmak için güzel bir adım attı ve aracın şu an satılan en üst paketinden yaklaşık 1 milyon TL daha ucuza listeleyebilecekleri bir modeli satışa sundu.

Kia Sportage Cool paket 2 milyon 380 bin TL liste fiyatıyla satışa çıktı. ÖTV oranı yüzde 80 olan tek Sportage versiyonu Cool paket bir üst paketli versiyondan 435 bin TL, en üst paketli versiyondan ise yaklaşık 1 milyon TL daha ucuza satılacak.

Ülkemizde satılan en büyük C SUV araçlardan birisi olan yeni Kia Sportage, 4.540 mm uzunluğa, 1.865 mm genişliğe 1.645 mm yüksekliğe sahip.

1.6L T-GDI benzinli motor 150 beygir güç 250 Nm tork değerlerine sahip. 0-100 hızlanması 9.8 sn son hızı ise 203km/h.

Cool paketin özellikleri günümüz otomobil piyasası için oldukça yeterli görünüyor.



Araçta 215/65/17 alaşım jantlar, full led aydınlatmalar, elektrikli ısıtmalı katlanır sinyalli yan aynalar, açılabilir panoramik cam tavan, ön arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, stop start, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı koltuklar, 12.3 inç mutli medya ekranı, elektrkli park freni, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi, ADAS güvenlik sistemleri ve daha birçok güzel özellik yer alıyor.