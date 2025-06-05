1 milyon TL'nin aylık faizi depara kalktı. Bayram sonrası parası olan faize yatıracak. O bankanın oranına kimse yetişemedi

Bankaların faiz oranları rekor kırıyor! Alternatif Bank’ın yüzde 53’lük faiziyle 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi uçtu. Emekliler, geçim derdiyle birikimlerini faize yatırıyor.

Bankalar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında faiz oranlarını güncelledi. Alternatif Bank, yüzde 53’lük aylık faiz oranıyla 1 milyon TL’ye 32 günde yaklaşık 37 bin 241 TL getiri sunarak liderliği kaptı.

enizbank ve TEB ise yüzde 52’lik oranlarla hemen arkasında. Diğer bankalar da yüzde 45-50 bandında oranlarla müşterileri çekmeye çalışıyor. Bu yüksek getiriler, vatandaşların birikimlerini değerlendirme arayışını hızlandırdı.

KEFEN PARASI FAİZDE

Türkiye’de artan hayat pahalılığı, vatandaşları geçim mücadelesinde yeni yollar aramaya itiyor. Maaşların ay sonunu getirememesi, birikimlerin bankalara yönelmesine neden oluyor. Emekliler, birikimlerini yüksek faizle değerlendirerek faturalarını ödemeye çalışıyor. Ancak, bu getiriler bile çoğu zaman temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Kayseri’de yaşayan bir emekli, birikimlerini değerlendirmek için bankaya yatırdığını anlattı: “20 bin liramla ayda 503 TL faiz alıyorum. Faturalara zor yetiyor, başka çarem yok.” Birikimleri eriyen vatandaşlar, geçimlerini sürdürebilmek için çareyi faizde arıyor.

Babadan kalma evini ve arazisini satan başka bir emekli, “Borçlarımı kapattım, çocuklarıma da destek oldum. 1 milyon liramı faize yatırdım, artık maaş zammı umurumda değil,” dedi. Ancak, TL’nin değer kaybı ve enflasyon, bu getirilerin uzun vadeli çözüm sunmasını zorlaştırıyor.

Ekonomistler, yüksek faiz oranlarının kısa vadeli rahatlama sağlasa da enflasyonun kontrol altına alınmaması halinde vatandaşların birikimlerinin erimeye devam edeceğini belirtiyor. Bankaların faiz yarışının, tasarruf sahiplerine geçici bir nefes aldırdığı ifade ediliyor.