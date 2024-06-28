1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar

1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar
Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün faiz kararını açıkladı.

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 1

Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Kısa vadeli mevduat faizleri hariç diğer faizlerde gerileme görüldü.

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 2

Faiz kararının ardından sonra yatırımcıların radarında hangi bankanın ne kadar faiz verdiği oldu. 1 milyon liranın 32 günlük getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte banka banka o rakamlar…

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 3

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.547,95 lira

Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 lira

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 4

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.791,78 lira

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 lira

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 5

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.358,90 lira

Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 lira

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 6

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 lira

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 lira

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 7

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.169,86 lira

Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 lira

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1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar 8

Enpara.com (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 48,50

Net getiri: 39.331,51 lira

Vade sonu ödeme: 1.039.331,51 lira

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