1 milyon TL'nin getirisi değişti. İşte banka banka oranlar

Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Kısa vadeli mevduat faizleri hariç diğer faizlerde gerileme görüldü.
Faiz kararının ardından sonra yatırımcıların radarında hangi bankanın ne kadar faiz verdiği oldu. 1 milyon liranın 32 günlük getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte banka banka o rakamlar…
ON Dijital (ON Plus)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 lira
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 lira
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 lira
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 lira
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 41.358,90 lira
Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 lira
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 lira
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 lira
ING (e-Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 lira
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 lira
Enpara.com (Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 48,50
Net getiri: 39.331,51 lira
Vade sonu ödeme: 1.039.331,51 lira