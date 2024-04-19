1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları

Parasını Türk Lirası’nda tutmak istemeyip yatırım yapmak isteyenler mevduat faizlerine yöneliyor. Merkez Bankası’nın son güncellenen faiz oranları sonrasında mevduat faizine talepte arttı.
İşte 1 milyon TL’nin banka banka getirisi…
ING
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.683,06 lira
Vade sonu ödeme: 1.045.683,06 lira
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 58
Net getiri: 48.174,86 lira
Vade sonu ödeme: 1.048.174,86 lira
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.975,34 lira
Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 lira,
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 59
Net getiri: 49.139,73 lira
Vade sonu ödeme: 1.049.139,73 lira
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 44.021,86 lira
Vade sonu ödeme: 1.044.021,86 lira
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 42.476,71 lira
Vade sonu ödeme: 1.042.476,71 lira
ON Dijital Bankacılık
Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 lira