1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları

1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 64,3 seviyesinden yüzde 67,4'e yükseltti. Ticari kredi faizleri de yüzde 66,3 düzeyinden yüzde 67,5'e çıkardı.
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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 1

Parasını Türk Lirası’nda tutmak istemeyip yatırım yapmak isteyenler mevduat faizlerine yöneliyor. Merkez Bankası’nın son güncellenen faiz oranları sonrasında mevduat faizine talepte arttı.

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 2

İşte 1 milyon TL’nin banka banka getirisi…

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 3

ING

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.683,06 lira

Vade sonu ödeme: 1.045.683,06 lira

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 4

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 58

Net getiri: 48.174,86 lira

Vade sonu ödeme: 1.048.174,86 lira

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 5

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 44.975,34 lira

Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 lira,

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 6

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 59

Net getiri: 49.139,73 lira

Vade sonu ödeme: 1.049.139,73 lira

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 7

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 44.021,86 lira

Vade sonu ödeme: 1.044.021,86 lira

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 8

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 42.476,71 lira

Vade sonu ödeme: 1.042.476,71 lira

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları 9

ON Dijital Bankacılık

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 44.975,34 lira

Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 lira

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