1. Nesil Büyük 2. Orta Doğu Projesi

Amerikalıların Büyük Ortadoğu Projesinin YSK darbesi ile gerçekleştirilen 1. Nesil Projesinin Türkiye ayağı şöyle gerçekleşti:

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2000’de, “Fethullah Gülen; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirip, yerine şer'i yasaların hakim olduğu İslam devletini kurma” iddianamesi ile dava açtı.

Kasım 2002’de AKP iktidar oldu.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından hazırlanan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "terör tanımı" başlıklı 1. Maddesi “silahlı eylem şartı” ile değiştirilip 5 Mayıs 2006'da yürürlüğe girdi.

Gülen beraat ettirildi ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onayladı.

Cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun hazırladığı iddianame ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Yargıtay 9. Ceza Dairesinin “beraat” kararına itiraz etti.

İddianamede Gülen hakkında şu tespitler yer aldı:

“Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak, yerine şeriat esaslarına dayalı devlet kurmak amacında olduğu,

Tebliğ, cemaat ve cihat temelinde, yurt içinde ve dışında dershane, okul, üniversite, yurt, hazırlık kursları ve kurduğu şirketler aracılığıyla eğitimli bir kadro ve ekonomik bir güç oluşturarak, yönetimde teşkilatlanmayı,

Devlet idaresini ele geçirmeyi hedeflediği,

Sanık Fethullah Gülen'in yurt dışına çıktığı 21 Mart 1999 tarihinden sonra da aynı amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü,

Teşekkülün varlığını koruduğunu belirlendi.”

Haziran 2008'de Yargıtay Genel Kurulu Gülen'in beraatini oybirliğiyle onandı.

Erdoğan’ın; “Ne istediniz de vermedik” sözü ta o zaman başladı.

El birliği, gönül birliği yapan AKP, FETO ve ABD, Atatürk’ün izindeki vatansever Türk subaylarını tasfiye etmek için “31 Gizli Tanık” ile Ergenekon, Balyoz ve Casusluk kumpası davaları açtı. Aydınlar ve kahraman subaylar tutsak alındı.

“FETO’cu” kripto subaylar AKP iktidarının Yüksek Askeri Şura’larında terfi ettirilerek en kritik komutanlıklara atandılar.

AKP ile Amerikan istihbarat örgütü CIA’nın hamiliğinde “hoca efendi” Gülen, yargıda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde de “Paralel Yapı” kurdu.

Dershaneler, 17- 25 Aralık, 4 bakanının rüşvet ve yolsuzlukları, paraları sıfırlama tapeleri ortaya çıkınca AKP - FETO savaşı başladı.

15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi göz göre göre geldi.

Devlet Güvenlik Mahkemesi kanmadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanmadı ama Erdoğan, “Kandırıldım, Rabbim ve milletim affetsin” dedi.

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

MHP lider Devlet Bahçeli Erdoğan’a yaptığı hakaretleri de millete verdiği, “hesap sormazsam namerdim” sözlerini de unutarak cumhurbaşkanı Erdoğan için dedi ki;

“Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız…”

16 Nisan’da CHP’nin mühürsüz oylara itiraz etmemesi sonucunda, YSK “tam kanunsuzluk” suçu işleyerek parlamenter rejimi yıktı.

Ucube tek adam rejimi kuruldu.

Erdoğan 2018’de 2. Kez cumhurbaşkanı seçildi. 2023’te 3. Kez adaylığına CHP itiraz etmeyince yeniden seçildi.

Büyük Ortadoğu Projesinin 1. Aşaması tamamlandı.

Değerli okurlarım,

Büyük Orta Doğu Projesi sadece Erdoğan’ın “eş başkan” olması ile gerçekleşemezdi.

Muhalefet liderlerinin de desteği gerekliydi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’nin 2016- 2025 dönemindeki siyasi desteklerini okumak için PROJE kitabımı şu linkten de temin edebilirsiniz:

https://www.hepsiburada.com/proje-pm-HBC000090FLZS

Büyük Ortadoğu Projesinin “Yeni Nesil 2. Aşaması” ise yarınki yazımda.