1 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Nisan Cumartesi hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

1 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Aldatmak

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yıldız De Bana

02:45 Çok Güzel Hareketler 2

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Ego

14:45 Recep İvedik (Yerli Sinema)

17:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

22:00 Ego

01:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

02:30 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

11:45 Ömer

13:50 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:35 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Ömer

01:15 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:12 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

02:45 Gazete Magazin

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

05:30 Canım Annem