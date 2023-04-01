1 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Nisan Cumartesi hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 1 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
1 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
04:45 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Aldatmak
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yıldız De Bana
02:45 Çok Güzel Hareketler 2
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Ego
14:45 Recep İvedik (Yerli Sinema)
17:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
22:00 Ego
01:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 Ömer
13:50 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:35 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Ömer
01:15 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:12 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem