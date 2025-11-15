Satrancı tarif etmek aslında hayatı tarif etmektir ama satranç daha nazik, hayat ise biraz… malum, asgari ücretlinin ay sonu gibi acımasızdır. Yine de insanlar binlerce yıldır bu sessiz oyunun peşinden koşuyor; çünkü 64 karede kaybedince kimse elektrik faturasını kesmiyor. Ne güzel değil mi? İnsan bir anlığına kendini özgür sanıyor.

Satranç, kökeni Hindistan’a uzanan, orduların taht üzerinde karşı karşıya geldiği bir strateji oyunu… Yahut çok daha güncel bir tarifle, maaşın yattığı gün markete girip, çıkışa doğru ilerlerken alışveriş listesinin seni terk edişini izlediğin o matematiksel mücadele. Fil ilerliyor, at sekerek dolaşıyor, piyonlar emekli amcaoğlunun emekli maaşı gibi ağır ağır sürünüyor. Ve ortada biri var ki, sürekli tehdit altında olan Şah.

Tabii işin aslı, satrançta şah öyle çok bir işe de yaramaz. Kaçar, saklanır, korunur… Türkiye ekonomisindeki sade vatandaş gibi tahtın en savunmasız, en çok ezilen, ama kağıt üzerinde “en önemli” figürü.

Satrancın doğduğu coğrafyada krallar ve savaşçılar bu oyunu güçlerini temsil etmek için oynardı. Bugün ise bizim memlekette satrancın hakiki müritleri ev ekonomisini çeviren hane halkıdır. Ay sonuna doğru mutfak dolabını açıp “Bu malzemelerle nasıl mat olmayız?” diye düşünmek, en büyük strateji okuludur belki de.

Aslında herkes kendi hayat satrancını oynuyor. Kimimiz kariyer basamaklarında at gibi L çizerken, kimimiz piyon gibi düz ilerliyor ama her adımında zamlı kiralara çarpıyor. Bazıları vezir misali rahat hareket ediyor; dört yana özgürce gidip geliyor, zira banka hesap özetleri onların yolunu kesmeye cesaret edemiyor.

Bizim gibi sıradan vatandaşlar ise… eh, biz biraz rok pozisyonundayız. Ya yerimizde sayarız ya da biri gelir “kira rokunuzu” bozup bizi başka karelere sürükler.

Ama satranç, tüm bu karanlığın içinde bir umut da sunar. Her piyon, doğru karelerden geçmeyi başarırsa vezir olabilir. Teoride. Pratikte? İyi de kardeşim, kimi piyonlar daha ilk çaprazdan market zammıyla alınarak tahta dışına itiliyor. Teoride mükemmel, pratikte ülkemize pek uymayan bir romantizm.

Yine de satranç, bir disiplindir. Bir sabır, bir düşünce, bir ileri görüş sınavıdır. Tahta üzerinde acele eden kaybeder. Hayatta ise acele eden en fazla yanlış market indirimine yönelip, kasada acı gerçekle yüzleşir. Ama yine de insanlar bu oyunu sever; çünkü satrançta zam yoktur, kur yoktur, enflasyon yoktur. Dolar 42 olsa da taşlar aynı şekilde gider, euro 49 olsa da şah hâlâ tek kare oynar. Ne büyük huzur!

Bu dizinin ilk bölümünde satrancın ve özellikle de ceplerdeki satrancın ne olduğuna dokunmuş olsam da emin ol, asıl mesele tahta değil, tahtanın bize tuttuğu aynadır.

Sonraki bölümlerde, satrancın tüm kurallarını hayatla, özellikle de ekonomik şartlarla anlatmaya çalışacağım, belki sonunda sen de “Biz zaten yıllardır ekonomik satranç oynuyormuşuz” diyeceksin.

Sıradaki bölüm: “Satranç nasıl oynanır?”