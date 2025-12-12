Satrançta bazı anlar vardır ki, tek bir kareyi kaçırırsın ve geri dönüşü olmaz.

Hayatta da bazı fırsatlar vardır ki, tren bir kere kalktı mı arkasından koşmanın anlamı yoktur.

Bu bölümde hem tahtadaki kaçan trenleri hem de memleket ekonomisinde istasyon tabelasına bakakaldığımız o anları birlikte konuşacağız.

1. Satrançta fırsat bir kere gelir. Hayatta ise... belki hiç gelmez.

Satrançta bir kombinasyon yakalarsın...

Rakibin atı yanlış kareye basmıştır, fili boşta kalmıştır, veziri sıkışmıştır...

O an hamle penceresi açılır.

Hamleyi görmezsen?

Tren kaçar.

Kombinasyon eski heyecanını kaybeder.

Bir daha aynı konum belki yüz oyunda bir gelir.

Hayatta ise fırsat dediğin şey bazen yıllar sonra bile dönüp gelmez.

Emlak fiyatları artar, döviz zıplar, yaşam pahalılaşır...

Ve bir bakmışsın, geçen yıl "Pahalı, almayayım" dediğin şey bugün bir çeyrek altın fiyatında.

Ekonomik satranç hep aynı dersi fısıldar:

"Doğru hamleyi zamanında yapmazsan, o hamle artık yoktur."

2. Bazı trenler kaçınca oyunun akışı değişir.

Satrançta bir hamleyi kaçırırsın, oyun birden başka bir oyuna dönüşür.

Kontrollü pozisyon karmaşaya, kazanma ihtimali savunma savaşına evrilir.

Hayatta da böyledir.

Bugün fırsatı kaçırırsın... Yarın fiyat iki katına çıkar.

Bugün iş başvurusunu düşünürsün, ... Yarın ilan kapanır.

Bugün zam gelip gelmeyeceğini merak edersin... Yarın elektriğe iki zam birden gelir.

Ekonomiyle satranç arasındaki ortak nokta şudur:

Fırsat saniyelerle ölçülür fakat kaybı aylarla.

3. En acı veren kaçış: Piyonun vezir olma fırsatını kaçırması.

Satrancın romantik olan hikayesi her piyon bir gün vezir olabilme ihtimalidir.

Ama her piyon o çizgiye varamaz.

Bir piyon doğru zamanda doğru adımları atamazsa, dönüştüğü o güçlü vezir hayal olur.

Bir yanlış adım, bir gecikme, bir dalgınlık ve o büyük dönüşüm rüyası yok olur.

Hayatta da piyonlukla başladığımız yolculukta hepimiz vezir olma umudu taşırız.

Ama bazen ekonomik şartlar o çizgiye varmamıza izin vermez.

Kira artışı bir fil gibi karşımıza dikilir.

Market fiyatları bir at gibi tepeden zıplayarak moralimizi bozar.

Ve biz, vezir olacağımız yere gelmeden dışarı çıkarılırız.

4. Treni kaçırmak bazen hatanın değil, şartların sonucudur.

Satrançta bazen hamleyi göremezsin çünkü rakip çok baskılıdır.

Zamanın yoktur, nefesin daralır.

Saat tıkırdar ve o ses hem tahtayı hem zihnini sarsar.

Hayatta da aynı baskı vardır.

Kira günü gelir, maaş yetişmez.

Faturalar üst üste biner, hesap şaşar.

"Şimdi mi alınır bu?" dersin, bir ay sonra almak imkansızlaşır.

Kaybettiğin şey vizyonsuzluk değil, nefes alamadığın bir hayat temposudur.

Bu yüzden bazı trenler kaçarken aslında sen düşmemek için tutunuyorsundur.

5. Ekonomik tren hızlıdır. Koşanı sever ama yorgun olanı hiç beklemez.

Tren kalkar, peronda kalan insan "Durun!" diye bağırır.

Tren geri gelmez ama bir sonraki tren mutlaka gelir.

Ekonomide böyle bir dünya yok.

O tren kaçarsa, istasyon kapanır, peron depoya çevrilir ve bilet fiyatı iki katına çıkar.

Sonra biri çıkıp "Bir dahaki sefere erken gelmeliydin" der.

Sanki trenin hareket saatini kendisi belirlemiş gibi.

Satranç tahtasında en azından saat eşittir.

Hayatta ise saat hep zamana oynar.

6. Ama bir gerçeği unutma: Kaçan trenlerin öğretisi vardır.

Bir satranç ustası kaçırdığı kombinasyonları çalışır, tekrar bakar, analiz eder.

Bir vatandaş da ekonomik kayıplarından ders çıkarır.

Market karşılaştırması yapar, taksit oranlarını hesaplar, indirim saatlerini takip eder...

Evet, bazı trenler sonsuza kadar kaçar.

Ama bazen o kaçış, seni daha dikkatli bir oyuncu yapar.

Ve belki de en büyük ders şudur:

Bazı trenleri kaçırmak, daha iyisine yer açmaktır.

Her piyon vezir olamaz ama bazıları kale gibi sağlam durmayı öğrenir.

***

Bu bölümde, satrançtaki fırsat pencereleriyle hayatın kaçırılmış trenlerini birbirine bağladım.

Son bölümde ise bütün taşları topluyoruz:

"Satranç Hayatın Ta Kendisi"