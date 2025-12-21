Satranç, 64 kareye sıkışmış bir evren gibidir.

Her taşın bir rolü, her hamlenin bir sonucu, her gecikmenin bir bedeli vardır.

Hayat da tam olarak böyledir. Tek farkı, tahtanın altında yazan puanların gerçek dünyada elektrik faturasına, kiraya, market fişine dönüşmesidir.

Bu bölümde artık oyunu değil, oyunun bizi nasıl aynaladığı gerçeğine değineceğim.

1. Hayat bir tahtadır ve herkes taş rolünde.

Bazıları vezir gibi özgürdür...

Her yöne gider, önüne ekonomik enflasyon çıksa bile yolunu bulur.

Bazıları at gibidir...

Düz gidemez ama şartlar değişince L çizer, takla atar, yaratıcı çözümler üretir.

Bazıları fil gibi çapraz hareket eder...

Ne tam doğrucudur, ne de karmaşık. Orta yolu bulur.

Ve çoğumuz piyonuz.

Ağır ilerleyen, her adımı hesaplı, çoğu zaman tehdit altında ama yine de bir umut taşıyan.

Çünkü biz biliriz:

Piyon doğru yolu bulursa vezir olur.

Hayat da böyle değil mi?

Birçok insan küçük adımlarla ilerler, zorluklarla boğuşur, ama yine de içten içe "Bir gün..." der.

2. Şah gibi yaşıyoruz ama vezir gibi sorumluluk alıyoruz.

Satrançta şah en değerli taştır ama en güçsüzdür.

Hayatta ise tam tersi.

En zayıf olan, en çok yükü taşır.

Bu da çoğunlukla vatandaştır.

Görünürde sistem seni korur, kollaması gerekir.

Ama gerçek şu ki, ekonomik satrançta herkes biraz kendi şahını sırtında taşır.

Maaşın yattığı gün şahın nefes alır, fatura geldiğinde "şah çekildi" hissi sarar.

Satrançta şah tehdit altındaysa bütün taşlar yardımına koşar.

Hayatta ise tam tersi.

Sen sıkışınca her fatura hızlanır.

3. Hayatın hamleleri satrançtan daha serttir.

Satrançta rakip taşını görürsün.

Hayatta rakip görünmez.

Enflasyon adımını söylemez, zam haber vermeden gelir.

Elektrik faturası şaşırtır, pazar filesi mat eder.

Satrançta en kötü ihtimalle "Yeniden başlıyorum." dersin.

Hayatta ise "Nereden başlayacağım?" diye düşünürsün.

4. Hayat satrancının kuralı: Acele eden kaybeder, geciken daha çok kaybeder.

Satrançta hızlı düşünüp hata yaparsan mat olursun.

Hayatta ise hızlı harcarsan...

Eh, sonucu biliyoruz.

Ama gecikirsen de kaybedersin çünkü tren kalkmıştır, fırsat kaçmıştır.

Hayatın satrancı, zamana karşı bir oyundur.

5. Ama en vurucu gerçek şu ki; Satranç bir oyundur, hayat bir savaştır.

Oyunda kaybedince kimse sana elektrik kesmez.

Hayatta kaybedince karanlık çöker.

Oyunda yanlış hamle yaparsın, bir dahaki maçta düzeltirsin.

Hayatta yanlış hamlenin faturası vardır kısa mesajla gelir.

Ama bu kadar zorluğa rağmen yine de oynarız.

Çünkü hayat satranç gibidir.

Her adım bir strateji, her sabah bir açılış, her ayın son haftası bir "son oyun"dur.

Ve kim ne derse desin, her piyonun hayatta bir şansı vardır.

***

Bu bölümde mat etmeyi düşünüyordum fakat bir ek bölüm daha ekleyerek şah çekmekle yetindim.

Bir sonraki bölümde bütün satranç ve hayat metaforlarının zirvesini bekleyin...

"Piyondan Nasıl Vezir Oluruz?"