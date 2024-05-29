1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, tatbikatın amacının, birleşik ve müşterek harekatta karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta kontrol usullerinin geliştirilmesi olduğunu ifade ederek, "Tatbikat, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki silah ve araçların denenmesi, siber savunma farkındalığının artırılması, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilmekte; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulmaktadır." dedi.