Buzlanma can aldı: 1 ölü 1’i bebek 4 kişi yaralandı

Kazalardan ilki Kayseri Şarkışla karayolu Şarkışla Sanayi girişi yakınlarında meydana geldi. N.Y. (31) idaresindeki, 58 ABC 215 plakalı Peugeot marka plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada Sürücü birlikte otomobilde bulunan, E.N.Y. (1) N.K. (26) ve Z.K. (67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Sürücü N.Y. ile birlikte E.N.Y. ve N.K. Sivas’a sevk edilirken Z.K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci kaza ise Şarkışla ilçesi Sağar Mahallesi demiryolu yakınlarında meyana geldi. Kazada N.Y. (62) idaresindeki 58 ADR 455 plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen tırın sürücüsü N.Y. yaralandı. Sürücü Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.